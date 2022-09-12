В Минспорта заявили, что Россия переживет международные санкции

Министр спорта Олег Матыцин объяснил, как Россия сможет справиться с международными санкциями в спортивном секторе.

«Планируем внести небольшие коррективы в стратегию развития спорта до 2025 года в связи с санкциями. Нами был разработан план антикризисных мер, этот план утвержден правительством. Наша задача - укрепление нашего спорта, защита прав наших спортсменов, укрепление отношений с международными федерациями. Успешные примеры есть, мы уверены, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть временные санкции», - сказал чиновник на заседании коллегии своего ведомтсва.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от участия в международных соревнованиях. Большинство выполнили волю комитета и исключили россиян из числа участников турниров, а запланированные ранее в России соревнования перенесли в другие страны.