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В Минспорта заявили, что Россия переживет международные санкции

Олег Матыцин отчитался о конкретных мерах по существованию российского спорта в изоляции.
12 сентября 2022 12:01
автор: Александр Шульгин

Министр спорта Олег Матыцин объяснил, как Россия сможет справиться с международными санкциями в спортивном секторе.

«Планируем внести небольшие коррективы в стратегию развития спорта до 2025 года в связи с санкциями. Нами был разработан план антикризисных мер, этот план утвержден правительством. Наша задача - укрепление нашего спорта, защита прав наших спортсменов, укрепление отношений с международными федерациями. Успешные примеры есть, мы уверены, что Россия является самодостаточной спортивной державой, которой по силам преодолеть временные санкции», - сказал чиновник на заседании коллегии своего ведомтсва.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от участия в международных соревнованиях. Большинство выполнили волю комитета и исключили россиян из числа участников турниров, а запланированные ранее в России соревнования перенесли в другие страны.

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