Помощник Путина Левитин заявил, что российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде-2024

Помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что отечественные спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм 2024 года в Париже, а также отметил важность прошедшей Спартакиады в настрое атлетов.

«Международное сотрудничество - идет работа со странами БРИКС, ШОС, министерство спорта уделяет этому большое внимание, нам очень важно, чтобы российские спортсмены продолжали готовиться к Олимпийским играм в Париже. Благодарю за проведение Спартакиады, есть вопросы по организации, но считаю, что это мероприятие очень сильно повлияло на настроение наших спортсменов, которым крайне важно выступать под своим флагом у себя на родине», - рассказал Левитин на заседании Минспорта.

Напомним, что вопрос об участии россиян в парижской Олимпиаде пока остается открытым.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от участия в международных соревнованиях. Большинство выполнили волю комитета и исключили россиян из числа участников турниров, а запланированные ранее в России соревнования перенесли в другие страны.