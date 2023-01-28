Зеленский отреагировал на заявление Баха о допуске россиян до ОИ в Париже

Глава МОК Томас Бах заявил о возможном участии российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

По словам функционера, россиян и белорусов могут допустить до соревнований под нейтральным флагом. Более того, Бах заявил, что МОК не поддерживает позицию украинских властей, пригрозившей бойкотом турнира.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Баха следующим образом:

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента Международного олимпийского комитета. Я несколько раз разговаривал с ним и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернет российских спортсменов на международные соревнования», – написал Зеленский в соцсети.