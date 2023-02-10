35 стран выступили против участия российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024

Глава МОК Томас Бах допустил участие российских и белорусских спортсменов на Играх в Париже (Франция). Многие страны, в том числе США, Германия и Великобритания, не поддержали эту идею. Такое заявление сделала министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», – заявила Шюгждинене в интервью зарубежному агентству, отметив, что 35 стран выступили против участия россиян и белорусов на ОИ-2024.

Напомним, ранее с подобным заявлением выступили в Украине, однако, Бах не поддержал эту позицию, обвинив украинцев в нарушении олимпийской хартии.