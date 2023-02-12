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Министр спорта Австралии поддержала предложение допустить российских спортсменов на ОИ-2024

Нельзя нарушать права человека.
12 февраля 2023 13:59
автор: Максим Скороходов

Министр спорта Австралии Аника Уэллс поддерживает идею допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже.

При этом она призвала изучить данный вопрос исключительно в строгих условиях нейтралитета.

«Уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта», - цитирует политика зарубежная пресса.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в своем заявлении назвал два условия допуска российских спортсменов до международных соревнований - это соблюдение кодекса ВАДА, а также отсутствие поддержки текущей ситуации на Украине.

источник: «Советский спорт»
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