Президент МОК призвал политиков не указывать, кто может участвовать в Олимпиаде

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал политиков воздержаться от вмешательства в дела спорта. Соответствующее заявление он сделал во Франции во время чемпионата мира по горнолыжному спорту.

«Мы видели как на Открытом чемпионате Австралии украинский теннисист играл против нейтрального игрока с российским паспортом, как белорусская теннисистка как нейтральный игрок выиграла турнир. Почему это же не может быть в бассейне или тренажерном зале? Мы серьезно относимся к правам человека и не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях, иначе бы это был конец международных соревнований в том виде, в каком мы их знаем сегодня», - цитируют Баха норвежские СМИ.

В конце января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе. В пятницу на международном саммите министров спорта 35 стран выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр.