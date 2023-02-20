ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Борис Пайкин: Влияние политики на спорт имеет глубокие корни

Депутат Госдумы Борис Пайкин высказался о готовности Польши бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в случае допуска российских спортсменов.
20 февраля 2023 17:29

«Бойкот как средство политического шантажа уже использовался в олимпийском движении. Наверное, многие помнят бойкот московской Олимпиады-80. Тогда в ней приняли участие спортсмены более 80 стран. На ней поставлено свыше 70 олимпийских рекордов. Напомню, что решение бойкотировать олимпиаду в Москве было принято на саммите НАТО. То есть влияние политики на спорт имеет глубокие корни. Так что поляки не первопроходцы. Но они так хотят угодить американским боссам, что готовы отказаться от мирового спортивного события», — сказал Пайкин «Газете.Ru».

Глава МОК Томас Бах ранее призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.

Это интересно:
Борис Пайкин: Влияние политики на спорт имеет глубокие корни
Депутат Госдумы Борис Пайкин высказался о готовности Польши бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в случае допуска российских спортсменов.
20.02.2023 17:29
Олимпиада
МОК призвал не подписывать декларацию о недопуске россиян на ОИ-2024
Игры пройдут в Париже (Франция).
13.02.2023 21:01
Олимпиада
автор: Артур Гичунцев
Президент МОК призвал политиков не указывать, кто может участвовать в Олимпиаде
Томас Бах выступает за нейтральный статус российских и белорусских спортсменов.
12.02.2023 15:21
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Министр спорта Австралии поддержала предложение допустить российских спортсменов на ОИ-2024
Нельзя нарушать права человека.
12.02.2023 13:59
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Свищев: Наши спортсмены не беженцы
Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, прокомментировал предложение министра спорта Польши Камиля Бортничука Международному олимпийскому комитету (МОК) организовать команду беженцев, в составе которой отстраненные на данный момент от международных соревнований российские и белорусские атлеты смогли бы выступить на Олимпийских играх.
10.02.2023 18:36
Олимпиада
35 стран выступили против участия российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024
Среди них, разумеется, оказались США, Германия и Великобритания.
10.02.2023 18:27
Олимпиада
автор: Артур Гичунцев
Макрон рассказал, когда ожидается решение о допуске российских спортсменов на ОИ-2024
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.
09.02.2023 14:20
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
МОК заявил, что делегаций России и Белоруссии не будет на Олимпийских играх в Париже
Допустят только нейтральных спортсменов.
09.02.2023 13:45
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Власти Великобритании не хотят видеть российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Данное заявление сказано на фоне приезда президента Украины в Лондон.
09.02.2023 12:12
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Константин Цзю — о заявлении мэра Парижа: Полный бред
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года до завершения конфликта с Украиной. Интересно, что менее двух недель назад Идальго поддерживала участие российских спортсменов в нейтральном статусе.
08.02.2023 16:58
Олимпиада
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика