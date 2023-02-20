Борис Пайкин: Влияние политики на спорт имеет глубокие корни

«Бойкот как средство политического шантажа уже использовался в олимпийском движении. Наверное, многие помнят бойкот московской Олимпиады-80. Тогда в ней приняли участие спортсмены более 80 стран. На ней поставлено свыше 70 олимпийских рекордов. Напомню, что решение бойкотировать олимпиаду в Москве было принято на саммите НАТО. То есть влияние политики на спорт имеет глубокие корни. Так что поляки не первопроходцы. Но они так хотят угодить американским боссам, что готовы отказаться от мирового спортивного события», — сказал Пайкин «Газете.Ru».

Глава МОК Томас Бах ранее призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.