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Австралия присоединилась к призыву не допускать российских спортсменов на Олимпиаду

Ранее представителями страны высказывалось противоположное мнение.
21 февраля 2023 10:43
автор: Александр Евграфов

Правительство Австралии объявило о присоединении к призыву к МОК отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпиаде и других международных соревнованиях, сообщают британские СМИ.

Руководство страны подписало заявление, присоединившись к обращению, опубликованному в понедельник.

Представитель министерства спорта объяснил отсутствие страны в опубликованном письме административной ошибкой.

Ранее около 30 стран, в числе которых США, Канада, Великобритания, Германия и Франция, обратились в МОК с призывом прояснить нейтральность по отношению к спортсменам из России и Беларуси.

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