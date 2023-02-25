США ввели санкции против министра спорта РФ Матыцина

Министр спорта РФ Олег Матыцин включен в санкционные списки США, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что США и Канала значительно расширили свои санкции в отношении российских физических и юридических лиц, добавив в них около 200 человек и организаций.

В последний месяц МОК изменил риторику в отношении российских спортсменов, заговорив об их допуске к участию в международных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже.

Часть стран уже объявили о возможном бойкоте Игр в Париже в случае принятия комитетом положительного решения по россиянам и белорусам.