В Японии возбуждено уголовное дело о коррупции при организации Олимпиады-2020

Отдел специальных расследований Токийской окружной прокуратуры возбудил уголовное дело о коррупции во время организации Олимпиады-2020.

По данным японских СМИ, обвиняются шесть крупных компаний и семь физических лиц. Название одной из компаний Dentsu Group присутствует в прессе. Уже арестован бывший член организационного комитета Игр-2020 Харуюки Такахаси, который обвиняется в получении взяток размером в 196 млн дел.

Общая сумма, фигурирующая в деле, составляет 43,7 млрд иен (323 миллиона долларов), она приведена в иске, который выдвинула комиссия по справедливой торговле Японии.

Напомним, что летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года.