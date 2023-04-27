Васильев заявил, что российским спортсменам нельзя ехать в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион в биатлонной эстафете Дмитрий Васильев выступил против выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Спортсмены исключительно благодаря нашей стране стали теми, кем сейчас являются. Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Аверину», - приводит Sport24.ru слова Васильева.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.