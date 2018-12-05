Южная Корея и КНДР подадут совместную заявку на проведение ОИ-2032 - Советский спорт
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    • Олимпиада05 декабря 2018 14:16Источник: ReutersАвтор: Липкин Антон

    Южная Корея и КНДР подадут совместную заявку на проведение ОИ-2032

    Также две страны договорились выступать под одним флагом, начиная с Олимпиады в Токио.

    Южная и Северная Кореи договорились о подаче совместной заявки на проведение Летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает Reuters.

    Такое решение было принято на саммите председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Также лидеры договорились, что спортсмены двух стран будут выступать в одной команде, начиная с Олимпийских игр 2020 года в Токио.

    Ожидается, что заявка будет подана в середине февраля. На это время предварительно запланирован визит министров спорта, а также глав национальных олимпийских комитетов двух стран в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

    Отметим, что ранее сообщалось, что на Игры 2032 года также будут претендовать Австралия, Германия и Индия.

    МОК планирует определить место проведения Олимпиады в 2025 году.

    #ои-2032#мок
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