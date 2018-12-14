Эксперты ВАДА 17 декабря получат доступ в московскую лабораторию - Советский спорт
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    • Олимпиада14 декабря 2018 21:38Источник: WADA

    Эксперты ВАДА 17 декабря получат доступ в московскую лабораторию

    Визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию состоится с 17 по 19 декабря.

    «Делегация из пяти человек прибудет в Москву в понедельник для получения доступа к данным лаборатории, как того требует решение исполкома WADA от 20 сентября. Делегацию возглавит доктор Хосе Антонио Паскуаль, имеющий 30-летний опыт работы в области антидопинга. Визит продлится в течение трех дней. Ожидается, что за это время данные лаборатории будут полностью проверены», - говорится в сообщении пресс-службы WADA.

    - После первой встречи экспертов WADA с российскими государственными органами в прошлом месяце, мы готовились к полноценной технической миссии, чтобы получить доступ к данным московской лаборатории.

    Предоставление полного доступа к лаборатории и содержащимся в ней данным было ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства. Мы рады, что на шаг приблизились к реализации этого решения, - заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

    Напомним, что предоставление доступа к данным московской лаборатории до конца текущего года является ключевым условием восстановления РУСАДА.

    #wada#РУСАДА#допинг
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