Эксперты ВАДА 17 декабря получат доступ в московскую лабораторию

Олимпиада 14 декабря 2018 21:38 Источник: WADA

Визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию состоится с 17 по 19 декабря.

«Делегация из пяти человек прибудет в Москву в понедельник для получения доступа к данным лаборатории, как того требует решение исполкома WADA от 20 сентября. Делегацию возглавит доктор Хосе Антонио Паскуаль, имеющий 30-летний опыт работы в области антидопинга. Визит продлится в течение трех дней. Ожидается, что за это время данные лаборатории будут полностью проверены», - говорится в сообщении пресс-службы WADA.

- После первой встречи экспертов WADA с российскими государственными органами в прошлом месяце, мы готовились к полноценной технической миссии, чтобы получить доступ к данным московской лаборатории.

Предоставление полного доступа к лаборатории и содержащимся в ней данным было ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства. Мы рады, что на шаг приблизились к реализации этого решения, - заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Напомним, что предоставление доступа к данным московской лаборатории до конца текущего года является ключевым условием восстановления РУСАДА.