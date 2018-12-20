«Советский спорт» пригласил Путина на 95-летие газеты

Олимпиада 20 декабря 2018 15:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

20 июля 2019 года нашей газете исполнится 95 лет

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко во время большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина пригласил главу государства на юбилей издания.

Глава государства ответил на вопрос «Советского спорта» о том, как в России ведется борьба с допингом.

Напомним, 20 июля 2019 года нашей газете исполнится 95 лет.

Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.