«Советский спорт» пригласил Путина на 95-летие газеты

20 июля 2019 года нашей газете исполнится 95 лет
Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко во время большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина пригласил главу государства на юбилей издания.
Глава государства ответил на вопрос «Советского спорта» о том, как в России ведется борьба с допингом.
Напомним, 20 июля 2019 года нашей газете исполнится 95 лет.
Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.