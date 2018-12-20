Владимир Путин – «Советскому спорту»: На 100 процентов мы от допинга еще не избавились. Но работа проведена колоссальная - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    2-й период
    Куньлунь Ред Стар
    Динамо М
    2
    2
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Сибирь
    Амур
    0
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Барыс
    Локомотив
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Иордания
    Киргизия
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Бахрейн
    Таджикистан
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    СКА
    Динамо Р
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Спартак
    Салават Юлаев
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Йокерит
    ЦСКА
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Слован
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Северсталь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Витязь
    ХК Сочи
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Реал Сосьедад
    Алавес
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Жирона
    Хетафе
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
    • Олимпиада20 декабря 2018 15:33Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Владимир Путин – «Советскому спорту»: На 100 процентов мы от допинга еще не избавились. Но работа проведена колоссальная

    Президент ответил на вопрос «Советского спорта».

    Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции, которая стала 14-й по счету, ответил на вопрос главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко.

    – Тема допинга постоянно поднимается нашими «партнерами» в мире. Можно относиться к этой ситуации как к политической – что нас просто кусают, в том числе в спорте. Но если честно посмотреть: мы сами все сделали, чтобы быть чистыми? Можем ли сказать, что предъявить нам нечего?
    – Мы сами в значительной степени сами виноваты в ситуации, которая создалась, – сказал Путин. – Применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нет и не будет, потому что мы должны думать не только о результатах, что, конечно, интересно и важно, но и о здоровье наших спортсменов.

    Но поскольку эти факты имели место, мы должны это признать и сказать, что это наша вина. Значит мы не смогли должным образом организовать работу по борьбе с допингом. В этом как раз заключается вина государственных структур, которые должны были это делать лучшим образом.

    Что касается избавились мы от этого или нет, наверное, на 100 процентов – нет. Работа проведена колоссальная. Создана хорошая база, чтобы поставить эту работу на должный уровень и создать необходимое качество. Но это не только наша беда – во всем мире допинг применяют. Мы должны стремиться, чтобы у нас применение допинга было нулевым.

    Сейчас у нас в стране находится комиссия WADA, идут переговоры с нашим минспорта, в том числе это касается исследования имеющихся материалов.

    Надеюсь, элемент политизации, а он тоже, безусловно, присутствует, будет в этой сфере полностью изжит».

    Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

    #путин владимир владимирович#допинг#wada
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта