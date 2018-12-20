Владимир Путин – «Советскому спорту»: На 100 процентов мы от допинга еще не избавились. Но работа проведена колоссальная

Олимпиада 20 декабря 2018 15:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Президент ответил на вопрос «Советского спорта».

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции, которая стала 14-й по счету, ответил на вопрос главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко.

– Тема допинга постоянно поднимается нашими «партнерами» в мире. Можно относиться к этой ситуации как к политической – что нас просто кусают, в том числе в спорте. Но если честно посмотреть: мы сами все сделали, чтобы быть чистыми? Можем ли сказать, что предъявить нам нечего?

– Мы сами в значительной степени сами виноваты в ситуации, которая создалась, – сказал Путин. – Применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нет и не будет, потому что мы должны думать не только о результатах, что, конечно, интересно и важно, но и о здоровье наших спортсменов.

Но поскольку эти факты имели место, мы должны это признать и сказать, что это наша вина. Значит мы не смогли должным образом организовать работу по борьбе с допингом. В этом как раз заключается вина государственных структур, которые должны были это делать лучшим образом.

Что касается избавились мы от этого или нет, наверное, на 100 процентов – нет. Работа проведена колоссальная. Создана хорошая база, чтобы поставить эту работу на должный уровень и создать необходимое качество. Но это не только наша беда – во всем мире допинг применяют. Мы должны стремиться, чтобы у нас применение допинга было нулевым.

Сейчас у нас в стране находится комиссия WADA, идут переговоры с нашим минспорта, в том числе это касается исследования имеющихся материалов.

Надеюсь, элемент политизации, а он тоже, безусловно, присутствует, будет в этой сфере полностью изжит».

Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.