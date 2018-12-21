Представители WADA в середине января обсудят вопрос о статусе РУСАДА

Олимпиада 21 декабря 2018 23:55 Источник: WADA

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудят вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14-15 января, сообщается пресс-служба организации.

После совещания Комитет по соответствию WADA представит рекомендации исполкому организации.

Напомним, доступ в Московскую антидопинговую лабораторию был одним из условий восстановления РУСАДА, решение о котором было принято 20 сентября. Аудиторы Всемирного антидопингового агентства приступили к плановой проверке деятельности РУСАДА 11 декабря.