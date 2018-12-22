Дмитрий Шляхтин: На выступлении наших спортсменов за рубежом скажется ситуация с РУСАДА

Олимпиада 22 декабря 2018 12:53 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал спорную ситуацию между WADA и РУСАДА.

- Как я могу комментировать то, что не комментируется? Это конец? Нет, я думаю, что какие-то пути решения ещё существуют. Надо просто набраться терпения.

Что касается российского спорта, то я не думаю, что данная ситуация пагубно скажется на нем. А вот на выступлении всех наших спортсменов за рубежом - да, - цитирует Шляхтина Sport24.ru.

Эксперты WADA не смогли извлечь данные московской лаборатории, так как российская сторона заявила о несоответствии их оборудования законодательству РФ (отсутствие сертификации по местным законам)

В сентябре РУСАДА было восстановлено в официальном статусе с ключевым условием, что до 31 декабря специальной комиссии будет предоставлен доступ к данным московской лаборатории..