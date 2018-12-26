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Олимпиада26 декабря 2018 15:31Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

РУСАДА завело 145 дел по нарушениям антидопинговых правил

62 дела на данный момент закрыты.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году завело 145 дел по нарушениям спортсменами антидопинговых правил, сообщила генеральный директор агентства Маргарита Пахноцкая.

«РУСАДА в 2018 году завело 145 дел, касающихся нарушений спортсменами антидопинговых правил. 62 дела уже закрыты, 40 – рассмотрено дисциплинарным комитетом, а остальные находятся в стадии обработки», приводит ТАСС слова Пахноцкой.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом количество дел, заведенных РУСАДА, увеличилось почти в три раза. В 2017 году этот показатель составил 57 дел, из которых 52 – закрыты.

#РУСАДА#пахноцкая маргарита#допинг
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