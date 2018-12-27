Томас Бах: Самым большим поражением стал бойкот Западного мира Олимпийских игр—1980 в Москве - Советский спорт
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Олимпиада27 декабря 2018 13:44Источник: Die WeltАвтор: Сметанникова Дарья

Томас Бах: Самым большим поражением стал бойкот Западного мира Олимпийских игр—1980 в Москве

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о самом большом поражении в своей карьере.

«Самым большим поражением стал бойкот Западного мира Олимпийских игр—1980 в Москве. Тем не менее это поражение привело меня к новым целям, к моей приверженности МОК. Я не хочу, чтобы будущее поколение спортсменов повторяло мои ошибки.

Во многом именно это объясняет ряд решений, принятых МОК в этом году в пользу спортсменов. Что касается санкций, независимо от того, затрагивали ли они национальные олимпийские комитеты, международные федерации или Россию, мы всегда ищем решения для обеспечения справедливости для каждого отдельного спортсмена. Мы пытаемся не препятствовать его олимпийским мечтам», - приводит слова Баха Die Welt.

Бывший фехтовальщик был потенциальным фаворитом турнира рапиристов на Игр-2018, но ФРГ поддержала бойкот Олимпиады в Москве и не прислала свою делегацию.

#бах томас#мок
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