В Кремле считают обеспокоенности Гануса беспочвенными

Олимпиада 28 декабря 2018 13:38 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Россия должна до 31 декабря предоставить WADA доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с текстом письма главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса.

Накануне на официальном сайте РУСАДА появилось обращение Гануса к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором он заявил, что российским спортсменам грозит отстранение от всех международных соревнований, если до 31 декабря эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не получат доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Господин директор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве. Он просто не знает деталей.

Существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано. Поэтому многие обеспокоенности, которые он выразил, они беспочвенны», – приводит «Р-Спорт» слова Пескова.

Напомним, на прошлой неделе комиссия WADA не смогла завершить работу по извлечению базы данных лаборатории из-за того, что ее оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Предоставление доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории является одним из условий возвращения статуса РУСАДА.