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Олимпиада29 декабря 2018 15:30Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Павел Колобков: Нужно незамедлительно решать все вопросы с WADA

Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил получение письма от руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"В Министерство спорта Российской Федерации поступило письмо руководителя Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди по итогам второго визита технических экспертов WADA в Москву.

Минспорт России благодарит WADA за оперативное и конструктивное взаимодействие. Следует отметить, что у нас единое видение по разрешению этой ситуации.

В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных Московской антидопинговой лаборатории c указанием наименований конкретного оборудования. В рабочем режиме технические детали согласованы со Следственным комитетом России.

У экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание, и мы поддерживаем позицию WADA: в наших общих интересах и на благо российских спортсменов и всех чистых спортсменов необходимо двигаться вперёд и незамедлительно решать все оставшиеся вопросы.

На данный момент мы обсуждаем дату следующего визита", - заявил Колобков.

Напомним, комиссия WADA, работавшая в Москве, не смогла извлечь данные из оригинальной базы московской лаборатории, так как российская сторона потребовала, чтобы все операции проводились на оборудовании, сертифицированном по внутренним законам страны.

Ранее WADA поставило условие, согласно которому база данных должна быть передана для изучения экспертами до 31 декабря. В противном случае РУСАДА может быть снова лишено официального статуса.

#wada#допинг#колобков павел анатольевич
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