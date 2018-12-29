WADA продолжает обсуждать с российскими властями вопрос передачи базы данных московской лаборатории

Олимпиада 29 декабря 2018 21:46 Источник: ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает совместную с российскими властями работу над получением базы данных, которая хранится в московской лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Мы продолжаем предпринимать усилия по извлечению лабораторных данных, и в этой связи поддерживаем контакты с российскими властями», - говорится в сообщении организации.

Напомним, комиссия WADA, работавшая в Москве, не смогла извлечь данные из оригинальной базы московской лаборатории, так как российская сторона потребовала, чтобы все операции проводились на оборудовании, сертифицированном по внутренним законам страны.

Ранее WADA поставило условие, согласно которому база данных должна быть передана для изучения экспертами до 31 декабря. В противном случае РУСАДА может быть снова лишено официального статуса.