16 стран выступили за вынесение немедленного решения по статусу РУСАДА

Олимпиада 02 января 2019 17:28 Источник: Sport24.ru

16 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) немедленно принять решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает Sport24.ru со ссылкой на BBC.

По информации издания, заявление подписали представители национальных антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапуре, Швеции и США.

«Россия не выполнила своих обязательств. Мы призываем WADA проявить жесткость и принять решение незамедлительно с учетом пропуска российской стороной крайнего срока по предоставлению данных Московской лаборатории.

Мы понимаем, что РУСАДА работает с WADA в попытках решить имеющиеся проблемы. Но 20 сентября были объявлены конкретные условия будущего сотрудничества, а без предоставленных данных дальнейший путь может быть только один», — приводит текст заявления журналист BBC Дэн Роан.

Напомним, Россия не выполнила взятого на себя обязательства предоставить данные лаборатории до 31 декабря 2018 года. Независимый комитет по рассмотрению соответствия на этой неделе получит документы от комиссии WADA, 14-15 января рассмотрит их, а затем даст рекомендации исполнительному комитету.