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Олимпиада02 января 2019 23:30Источник: WADAАвтор: Липкин Антон

Комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА

Россия не выполнила условия восстановления статуса РУСАДА.

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса о соответствии.

«Мы крайне разочарованы тем, что срок, установленный WADA, не был соблюден российскими властями, – говорится в заявлении на официальном сайте агентства. – Теперь мы ожидаем, что согласно процессу, рекомендованному комиссией по соответствию, РУСАДА будет объявлено не соответствующим допинговому кодексу. Только такое решение будет приемлемо и уместно по мнению спортсменов.

Все остальное будет восприниматься как неспособность WADA действовать от имени чистых спортсменов».

Напомним, 20 сентября исполком WADA вернул РУСАДА полноправный статус, поставив при этом условие о том, что до 31 декабря Россия должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В декабре эксперты WADA дважды посещали Москву, однако не смогли завершить работу по извлечению базы данных, поскольку их оборудование не было сертифицировано российским законодательством.

#wada#РУСАДА#допинг
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