Заседание WADA по вопросу РУСАДА может состояться в телефонном режиме

Олимпиада 03 января 2019 11:03 Источник: BBC Автор: Спирин Дмитрий

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд призвала не ждать до 15 января, на которое запланировано заседание комитета по соответствию, на котором будет вынесен вердикт по ситуации с РУСАДА

«Я уже предложила оперативно организовать заседание посредством телефонной связи. Как только я получу такую рекомендацию от комитета WADA, то тут же реализуем свою задумку. Мы хотим провести заседание без лишних задержек, чтобы принять решение по ситуации с РУСАДА», - цитирует Хеллеланд BBC.



Российская сторона обязалась предоставить ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря, однако этого не произошло.