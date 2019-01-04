Комиссия спортсменов МОК призывает к немедленным санкциям в отношении РУСАДА

Олимпиада 04 января 2019 16:17 Источник: МОК Автор: Спирин Дмитрий

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета призвала к немедленным действиям в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как российские власти не предоставили доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года.

"Мы крайне разочарованы и обеспокоены тем фактом, что РУСАДА не смогла предоставить доступ к базе данных московской лаборатории до 31 декабря.

В последние месяцы мы поддерживали временное восстановление РУСАДА по трем основным причинам. Во-первых, благодаря предварительному восстановлению РУСАДА российские спортсмены могут проходить допинг-тесты более регулярно и эффективно. Во-вторых, Россия, согласно новому стандарту соответствия кодексу WADA, будет подвергнута более строгим санкциям, в-третьих, временное восстановление РУСАДА предоставило нам четкий процесс и сроки разрешение ситуации, которая продолжается с 2015 года.

В последние месяцы мы просили спортсменов проявить терпение и пообещали, что будем выступать за решительные действия, если Россия не выполнит два последних требования. Мы ожидаем, что комитет по соответствию на своем заседании 14-15 января предоставит соответствующие рекомендации исполкому WADA. Эти рекомендации должны привести к немедленным действиям", - говорится в сообщении на официальном сайте МОК.

Из-за нарушения сроков доступа экспертов к базе лаборатории Российское антидопинговое агентство может быть снова лишено статуса соответствия.

Комитет по соответствию WADA на своем заседании 14-15 января рассмотрит все полученные данные, после чего предоставит рекомендации исполкому организации.