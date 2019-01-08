Ольга Голодец: Между WADA и российской стороной идут постоянные контакты - Советский спорт
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Олимпиада08 января 2019 18:24Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Ольга Голодец: Между WADA и российской стороной идут постоянные контакты

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) разрешается в рабочем порядке.

«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», – сказала Голодец агентству ТАСС.

В сентябре WADA приняло решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря 2018 года представители международной организации получат доступ к московской лаборатории.

В середине декабря эксперты WADA посетили Москву, однако не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России.

Эксперты WADA должны повторно посетить московскую антидопинговую лабораторию 9 января.

#wada#РУСАДА#голодец ольга юрьевна#допинг
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