Ольга Голодец: Между WADA и российской стороной идут постоянные контакты

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) разрешается в рабочем порядке.
«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», – сказала Голодец агентству ТАСС.
В сентябре WADA приняло решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря 2018 года представители международной организации получат доступ к московской лаборатории.
В середине декабря эксперты WADA посетили Москву, однако не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России.
Эксперты WADA должны повторно посетить московскую антидопинговую лабораторию 9 января.