Эксперты WADA прибыли в Москву для получения данных антидопинговой лаборатории

Олимпиада 09 января 2019 19:36 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Эксперты Всемирного антидопингового агентства прибыли в столицу России для работы с данными Московской антидопинговой лаборатории.

"Члены команды прибыли в Москву и с нетерпением ждут начала работы завтра. На данном этапе невозможно точно сказать, сколько времени это займет, но, возможно, два-три дня", - цитирует пресс-службу WADA агентство ТАСС.

По условиям восстановления РУСАДА WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до конца 2018 года. Однако этого не произошло из-за несоответствия оборудования агентства российскому законодательству с точки зрения сертификации.