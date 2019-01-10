Делегация WADA приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории

Олимпиада 10 января 2019 17:23 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) вместе с российскими экспертами и представителями СК приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории.

«Делегация экспертов WADA прилетела вчера. Сегодня приступили к работе совместно экспертная группа, российские эксперты, эксперты WADA. Также в этой работе принимают участие представители СК, лаборатории. Началась работа по оборудованию, по монтажу оборудования, в том числе по копированию базы данных. Работа проходит в полной координации. До этого мы обсудили все технические детали, которые полностью соответствуют и уголовному кодексу, и кодексу WADA», - приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

По условиям восстановления РУСАДА WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до конца 2018 года. Однако этого не произошло из-за несоответствия оборудования агентства российскому законодательству с точки зрения сертификации.

«Все оборудование соответствует тем задачам, которые поставлены перед экспертами, все оборудование сейчас монтируется, у меня нет сомнений, что все будет идти в правильном русле. Мы над этим работали месяцы, в плотном взаимодействии с WADA и экспертами. То первое условие, которое было выдвинуто, будет выполнено.

Сейчас работа идет в самом разгаре. Она займет определенное количество времени, потому что сам процесс копирования и верификации — это достаточно большой объем. Думаю, в течение нескольких дней эксперты завершат эту работу. Я надеюсь, в течение ближайших двух-трех дней эта работа будет завершена», - отметил министр спорта РФ.