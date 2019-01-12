WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

Олимпиада 12 января 2019 19:22 Источник: ТАСС

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет решение относительно статуса РУСАДА 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января. WADA публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января» - говорится в сообщении WADA.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) вместе с российскими экспертами и представителями СК приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории.