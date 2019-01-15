Павел Колобков: Нет сомнений, что сборная России войдет в тройку лучших на Олимпиаде-2020

Олимпиада 15 января 2019 14:45 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о ходе подготовки сборной России к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану. Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи», - цитирует Колобкова ТАСС.

Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа.

На Играх-2016 в Рил-де-Жанейро олимпийская сборная России заняла четвертое место, уступив Китаю, Великобритании и США.