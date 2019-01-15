Россия выполнила все условия WADA

Олимпиада 15 января 2019 17:45 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Помощник президента России, заместитель председателя совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что Россия выполнила все условия, которые были выдвинуты Всемирным антидопинговым агентством.

«Нас просили обеспечить доступ к лаборатории для экспертов WADA, и мы это сделали, – приводит «Р-Спорт» слова Левитина. – Они получили все, что хотели, получили полный доступ.

Ждем предстоящего решения по РУСАДА с оптимизмом, не вижу причин не делать этого».

Напомним, 20 сентября исполком WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство, при этом поставив условие о том, что до 31 декабря получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

В декабре эксперты WADA дважды приезжали в Россию, но не смогли завершить работу по изъятию данных в установленный срок из-за того, что их оборудование не было сертифицировано российским законодательством. В январе делегация WADA приехала в Россию в третий раз.

Статус РУСАДА будет утвержден 22 января после того, как WADA обсудит рекомендации комитета по соответствию.