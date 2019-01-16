WADA: Работа в московской лаборатории требует больше времени, чем предполагалось

Олимпиада 16 января 2019 13:54 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Эксперты агентства продолжают извлекать базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжают работу в Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Предоставление доступа в лабораторию было одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), решение о котором было принято на заседании исполкома WADA.

Россия должна была обеспечить доступ до 31 декабря, однако в установленный срок экспертам агентства не удалось завершить работу, так как их оборудование не было сертифицировано российским законодательством. На прошлой неделе эксперты WADA вновь вернулись в Россию, где остаются до сих пор.

«Когда группа экспертов в составе трех человек прибыла в Россию для получения данных из московской лаборатории, продолжительность миссии не была ограничена, – сообщили в пресс-службе организации. – Работа требует больше времени, чем первоначально предполагалось, но группа не сталкивается с какими-либо конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи».

Напомним, эксперты WADA извлекают базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы. Исполком WADA примет решение по статусу РУСАДА 22 января.