WADA: Работа в московской лаборатории требует больше времени, чем предполагалось - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Олимпиада16 января 2019 13:54Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

WADA: Работа в московской лаборатории требует больше времени, чем предполагалось

Эксперты агентства продолжают извлекать базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжают работу в Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Предоставление доступа в лабораторию было одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), решение о котором было принято на заседании исполкома WADA.

Россия должна была обеспечить доступ до 31 декабря, однако в установленный срок экспертам агентства не удалось завершить работу, так как их оборудование не было сертифицировано российским законодательством. На прошлой неделе эксперты WADA вновь вернулись в Россию, где остаются до сих пор.

«Когда группа экспертов в составе трех человек прибыла в Россию для получения данных из московской лаборатории, продолжительность миссии не была ограничена, – сообщили в пресс-службе организации. – Работа требует больше времени, чем первоначально предполагалось, но группа не сталкивается с какими-либо конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи».

Напомним, эксперты WADA извлекают базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы. Исполком WADA примет решение по статусу РУСАДА 22 января.

#wada#РУСАДА#допинг
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта