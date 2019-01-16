Кандидат в президенты WADA высказался против наказания РУСАДА

Олимпиада 16 января 2019 21:07 Источник: «Газета.Ru»

Член совета WADA и кандидат в президенты организации Филипп Мюйтерс считает, что РУСАДА не заслуживает наказания за несоблюдение сроков предоставления данных Московской лаборатории.

- Мы должны четко следовать установленной процедуре. Несоответствие установленному дедлайну — это важно, но задача найти решение на будущее еще важнее. Посмотрим, что скажет совет по соответствию. Если единственным нарушением окажется опоздание на две недели, то решение о наказании будет принимать исполнительный комитет. Если они решат, что за подобное несоблюдение сроков надо вынести дополнительное наказание… Я не думаю, что это хорошо. Я тоже был разочарован, что Россия не предоставила доступ до конца года. Надеюсь, мы сможем определить позицию России и российских спортсменов на будущее», — цитирует Мюйтерса «Газета.Ru» со ссылкой на Inside the Games.

Напомним, что WADA должно было получить доступ к лаборатории до конца 2018 года, однако визит перенесли на 9 января.