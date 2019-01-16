Кандидат в президенты WADA высказался против наказания РУСАДА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Олимпиада16 января 2019 21:07Источник: «Газета.Ru»

Кандидат в президенты WADA высказался против наказания РУСАДА

Член совета WADA и кандидат в президенты организации Филипп Мюйтерс считает, что РУСАДА не заслуживает наказания за несоблюдение сроков предоставления данных Московской лаборатории.

- Мы должны четко следовать установленной процедуре. Несоответствие установленному дедлайну — это важно, но задача найти решение на будущее еще важнее. Посмотрим, что скажет совет по соответствию. Если единственным нарушением окажется опоздание на две недели, то решение о наказании будет принимать исполнительный комитет. Если они решат, что за подобное несоблюдение сроков надо вынести дополнительное наказание… Я не думаю, что это хорошо. Я тоже был разочарован, что Россия не предоставила доступ до конца года. Надеюсь, мы сможем определить позицию России и российских спортсменов на будущее», — цитирует Мюйтерса «Газета.Ru» со ссылкой на Inside the Games.

Напомним, что WADA должно было получить доступ к лаборатории до конца 2018 года, однако визит перенесли на 9 января.

#wada (вада)#РУСАДА#мюйтерс филипп
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта