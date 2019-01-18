Павел Колобков: Выполнили все требования WADA согласно нашим договоренностям

Олимпиада 18 января 2019 12:32 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Министр спорта России Павел Колобков подвел итоги работе экспертов WADA в московской антидопинговой лаборатории.

- Последний визит экспертов WADA прошел в плотном графике. Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат. Минспорт России со своей стороны оказал максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных.

Сейчас могу уверенно сказать, мы выполнили все требования WADA согласно нашим договоренностям и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России. Убежден, что полученные данные позволят достичь истины в интересах чистого спорта, - цитирует Колобкова агентство "Р-Спорт".

Эксперты завершили работу по извлечению данных из московской лаборатории 17 января.

Ожидается, что решение WADA по статусу РУСАДА будет принято 22 января.