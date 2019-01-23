Вице-президент WADA: Попросила Россию оплатить все расходы, связанные с антидопинговым расследованием - Советский спорт
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Олимпиада23 января 2019 13:31Источник: VGАвтор: Липкин Антон

Вице-президент WADA: Попросила Россию оплатить все расходы, связанные с антидопинговым расследованием

Исполком WADA оставил статус соответствия РУСАДА.

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд призвала Россию компенсировать организации все финансовые расходы, связанные с расследованием нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.

«Я попросила Россию заплатить за всю эту ситуацию, в которой она оказалась, – приводит VG слова Хеллеланд. – Они обманывали, из-за чего все ресурсы WADA были днем и ночью направлены на расследование, а не на защиту чистых спортсменов».

41-летняя норвежская чиновница не назвала точную сумму. Но по информации издания, речь идет о десятках миллионов долларов.

Напомним, накануне исполком WADA принял решение оставить Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия несмотря на то, что Россия нарушила сроки доступа экспертов организации в Московскую антидопинговую лабораторию для извлечения базы данных допинг-проб российских спортсменов.

#wada#хеллеланд линда#допинг#РУСАДА
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