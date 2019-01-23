Ректор МГУ: WADA признает нашу антидопинговую лабораторию лучшей в мире - Советский спорт
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Олимпиада23 января 2019 17:06Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Ректор МГУ: WADA признает нашу антидопинговую лабораторию лучшей в мире

Президент РФ Владимир Путин провел заседание попечительского совета МГУ.

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что эксперты WADA признали антидопинговую лабораторию при университете одной из лучших в мире.

«МГУ создал на своей территории антидопинговую лабораторию. Если говорить об условиях, это одна из лучших подобных лабораторий в мире, у меня были руководители WADA, они это тоже признают», - цитирует Садовничего ТАСС.

Открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории на территории МГУ состоялось 28 декабря 2018 года.

Напомним, во вторник исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

#wada#РУСАДА#допинг
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