WADA: Исполком не обсуждал выплату Россией штрафа за допинговые расследования

Олимпиада 24 января 2019 10:40 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд – единственная из 12 членов исполкома проголосовала за возвращение статуса несоответствия РУСАДА.

WADA прокомментировало слова Хеллеланд о возможном возмещении расходов Россией за многолетние допинговые расследования.

«Действительно, вице-президент Хеллаланд сделала такое заявление во время заседания исполкома 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и точно не является частью решения ВАДА или рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА», - цитирует источника в WADA сайт телеканала 360.

Напомним, во вторник исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.