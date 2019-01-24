WADA: Исполком не обсуждал выплату Россией штрафа за допинговые расследования - Советский спорт
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Олимпиада24 января 2019 10:40Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

WADA: Исполком не обсуждал выплату Россией штрафа за допинговые расследования

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд – единственная из 12 членов исполкома проголосовала за возвращение статуса несоответствия РУСАДА.

WADA прокомментировало слова Хеллеланд о возможном возмещении расходов Россией за многолетние допинговые расследования.

«Действительно, вице-президент Хеллаланд сделала такое заявление во время заседания исполкома 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и точно не является частью решения ВАДА или рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА», - цитирует источника в WADA сайт телеканала 360.

Напомним, во вторник исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

#wada#РУСАДА#хеллеланд линда
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