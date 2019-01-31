Японский шорт-трекист, сдавший положительный допинг-тест на ОИ-2018, избежал дисквалификации - Советский спорт
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Олимпиада31 января 2019 13:28Источник: Inside The GamesАвтор: Сметанникова Дарья

Японский шорт-трекист, сдавший положительный допинг-тест на ОИ-2018, избежал дисквалификации

Японский шорт-трекист Кэй Сайто сдал положительный допинг-тест на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщает Inside the Games, Сайто избежал дисквалификации, несмотря на то, что был пойман на приеме запрещенного вещества во время Игр-2018. В его пробе был обнаружен диуретик.

Сайто не был основным членом команды, а выступал в роли запасного в эстафете на 5000 метров.

В решении Спортивного арбитражного суда говорится, что запрещенное вещество попало в организм японца с «зараженным продуктом» и «вина спортсмена была очень мала».

Отметим, что Международный союз конькобежцев настаивал на двухлетней дисквалификации для спортсмена, но в итоге он отделался выговором.

#ои-2018#допинг#спортивный арбитражный суд в лозанне (cas)
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