Юрий Ганус: Задача РУСАДА на 2019 год – отобрать 11 000 проб

Олимпиада 08 февраля 2019 18:11 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о планах организации на этот и следующие года.

«На 2017 год перед нами стояла задача отобрать 6000 проб. В 2018 их количество увеличилось до 9000. Мы выполнили этот план — отобрали 9540 проб, — рассказал Ганус в эксклюзивном интервью Sport24. — Задача на этот год — 11 000 проб. И мы отберем их. Задача на следующий год — 13 тысяч проб, и это мы тоже сделаем.

Мы каждый год увеличиваем свою активность. В документах комитета по соответствию было особо отмечено, что РУСАДА постоянно увеличивает свою функциональную эффективность и результативность. Динамика, которая была намечена в 2017 году, подтверждается по итогам 2018 года. В этом отношении мы являемся одним из самых продвинутых агентств в мире», - цитирует Гануса Sport24.ru.

Напомним, в январе эксперты WADA завершили работу по извлечению базы данных допинг-тестов российских спортсменов с 2011 по 2015 годы, что было одним из условий восстановления статуса РУСАДА. Это позволило организации сохранить статус соответствия.