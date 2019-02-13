Медали к Олимпиаде в Токио изготовят из переработанной техники

Олимпиада 13 февраля 2019 17:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает TEAM USA.

Медали к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио, сделают из переработанных смартфонов и другой техники.

Согласно источнику, в 2017 году Япония начала сбор старой техники по всей стране, чтобы набрать к старту турнира достаточно материала для изготовления медалей.

Отмечается, что нужное количество материала получено. Сбор всей техники завершат 31 марта 2019 года.

Для ОИ в Токио изготовят примерно 5 тысяч медалей, которые будут состоять из переработанных материалов.