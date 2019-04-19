Наталья Бестемьянова: Тряпка-кот – очень оригинальный

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от талисманов олимпийской команды России.
Накануне ОКР представила талисманов. По итогам конкурса, в котором приняли участие ведущие креативные и дизайнерские агентства России, победу одержали персонажи: Кот-шапка-ушанка и Мишка-неваляшка-матрешка.
«По-моему, очень мило. Тряпка-кот нам с Игорем (Бобриным) даже больше понравился, – приводит News.ru слова Бестемьяновой. – Он очень оригинальный.
Медведь, конечно, тоже интересный, но нам не понравился по цвету, какой-то уж очень он синий.
Видно, что их прорабатывали под японский вкус. В Токио и Японии в целом свое видение всего окружающего».
Талисманы призваны поддерживать российских атлетов на международных стартах, объединять и вдохновлять болельщиков, призывать россиян вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
В июне этого года талисманы посетят традиционное ежегодное мероприятие ОКР – Олимпийский день, а затем отправятся вместе с командой России на II Европейские игры, которые пройдут с 21 июня по 1 июля в Минске.
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