Российский скейтбордист дисквалифицирован на 4 года за уклонение от допинг-тестов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 15:31ОлимпиадаСметанникова Дарья

Российский скейтбордист дисквалифицирован на 4 года за уклонение от допинг-тестов

Об этом сообщает Федерация скейтбординга России на основании решения Российского антидопингового агентства.

Российский скейтбордист Максим Круглов отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен нарушил п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб).

Срок дисквалификации Круглова будет отсчитываться с 7 февраля 2019 года. Спортсмен является победителем турниров Adrenalin Games (2011), DC Banks Grand Opening (2011), Simple Session (2013).

Напомним, что скейтбординг был включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
15/05 13:00Футбол
Резиуан Мирзов: «Арсенал» хочет и Кубок России, и в еврокубки25-летний полузащитник «Арсенала», которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной России, рассказал о подготовке к ответному кубковому полуфиналу против «Урала».
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
15/05 08:30Хоккей
Почему не играет Сорокин?Сегодня сборная России проведет свой очередной матч на чемпионате мира в Словакии.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
15/05 23:30Хоккей
Рекорд! Сборная России одержала свою самую крупную победу в истории – 10:0Овечкина и Кузнецова прорвало! Оба забивали и отдавали. А Василевский засушил сухарь. Так крупно сборная России на ЧМ не побеждала.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
15/05 21:30Футбол
Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России.
15/05 15:00Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/19.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
15/05 12:00Футбол
«Сними нашу футболку!». Гризманн попрощался с «Атлетико» и дико разозлил фанатовФранцузский нападающий еще никуда не перешел, но уже попрощался с «Атлетико».
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
16/05 09:00Хоккей
Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта».
15/05 17:00Футбол
12 лишних в списке Черчесова: Беленов, Нойштедтер, Ахметов и Смолов… Кто еще?Разбираемся, как будет выглядеть окончательная заявка сборной России в июньских матчах против Сан-Марино и Кипра.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
15/05 08:00Футбол
Кубок кубков впервые наш! Это была первая большая победа советского клубного футбола14 мая 1975 года киевское «Динамо» обыграло в финале Кубка обладателей кубков венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
Новости
15:07 Футбол Итальянский журналист: Не думаю, что «Зенит» интересуется Де Росси
15:03 Футбол РФС: Мы соберем материалы по оскорблению Мирзова в матче с «Уралом»
15:00 Футбол Мирзов отрицает драку из-за оскорбления по национальному признаку
14:58 Футбол Сергей Кирьяков: «Арсенал» хотел и должен был проходить «Урал»
14:53 Легкая атлетика Совет ИААФ обсудит восстановление ВФЛА в начале июня
14:51 Гандбол Возвращение Трефилова после болезни состоится 19 мая
14:47 Футбол Систему VAR будут использовать в финале Лиги Европы
14:39 Футбол Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
14:28 Футбол Лондонский «Арсенал»: Разделяем опасения наших поклонников относительно Баку
14:19 Лыжный спорт Свадьба Устюгова и Соболевой состоится 9 августа
14:14 Футбол «Завершивший карьеру» Яя Туре перейдет в китайский клуб
14:07 Футбол Нандо де Коло: Пусть люди говорят, что я собираюсь в «Реал»
14:02 Футбол Заа хочет уйти из «Кристал Пэлас», чтобы играть в Лиге чемпионов
13:56 Футбол РФС допустил поле стадиона «Динамо» в Петровском парке к проведению матчей
13:46 Футбол Валерий Непомнящий: «Урал» меня просто восхитил, а в финале аутсайдера быть не может
13:44 Спортивная гимнастика Филатова введена в Международный зал славы спортивной гимнастики
13:38 Футбол Агент Бекао: Мы не будем общаться с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры
13:29 Хоккей Братья Малявко стали игроками минского «Динамо»
13:21 Теннис Свитолина оплатила операцию на мениске 16-летней украинской теннисистке
13:09 Хоккей Крэйг Беруби: Был ли пас рукой перед голом Карлссона? Вы же сами в курсе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика