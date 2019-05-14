Российский скейтбордист дисквалифицирован на 4 года за уклонение от допинг-тестов

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Резиуан Мирзов: «Арсенал» хочет и Кубок России, и в еврокубки 25-летний полузащитник «Арсенала», которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной России, рассказал о подготовке к ответному кубковому полуфиналу против «Урала».

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

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Почему не играет Сорокин? Сегодня сборная России проведет свой очередной матч на чемпионате мира в Словакии.

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