Российский скейтбордист дисквалифицирован на 4 года за уклонение от допинг-тестов

Российский скейтбордист Максим Круглов отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Спортсмен нарушил п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб).
Срок дисквалификации Круглова будет отсчитываться с 7 февраля 2019 года. Спортсмен является победителем турниров Adrenalin Games (2011), DC Banks Grand Opening (2011), Simple Session (2013).
Напомним, что скейтбординг был включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).
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