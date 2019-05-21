Юрий Ганус: Допинг стал неотъемлемой частью спорта - Советский спорт
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21 мая 2019 18:35ОлимпиадаСпирин Дмитрий

Юрий Ганус: Допинг стал неотъемлемой частью спорта

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о росте числа случаев уклонения спортсменов от прохождения тестов на допинг.

«Допинг стал неотъемлемой частью спорта.

Когда мы фиксируем рост антидопинговых нарушений более 100% в 2018 году по сравнению с 2017-м по нарушению правил доступности – это печально. Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила», – цитирует Гануса агентство «Р-Спорт».

Юрий Ганус возглавил РУСАДА в августе 2017 года.

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