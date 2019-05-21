Юрий Ганус: Допинг стал неотъемлемой частью спорта

«Допинг стал неотъемлемой частью спорта.
Когда мы фиксируем рост антидопинговых нарушений более 100% в 2018 году по сравнению с 2017-м по нарушению правил доступности – это печально. Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила», – цитирует Гануса агентство «Р-Спорт».
Юрий Ганус возглавил РУСАДА в августе 2017 года.
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