МОК рекомендовал сохранить бокс в программе летних Игр 2020 года

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии МОК, которая состоится в Лозанне с 24 по 26 июня.
В то же время было решено продлить санкции в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), которая в ноябре 2018 года была временно отстранена МОК из-за имеющихся проблем в финансировании, управлении и судействе.
Бокс входит в программу летних олимпийских игр с 1904 года. Женщины разыгрывают олимпийские медали с 2012 года.
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