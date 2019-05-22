МОК рекомендовал сохранить бокс в программе летних Игр 2020 года - Советский спорт
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22 мая 2019 19:37ОлимпиадаСпирин Дмитрий

МОК рекомендовал сохранить бокс в программе летних Игр 2020 года

Исполком Международного олимпийского комитета на заседании 22 мая принял решение рекомендовать сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии МОК, которая состоится в Лозанне с 24 по 26 июня.

В то же время было решено продлить санкции в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), которая в ноябре 2018 года была временно отстранена МОК из-за имеющихся проблем в финансировании, управлении и судействе.

Бокс входит в программу летних олимпийских игр с 1904 года. Женщины разыгрывают олимпийские медали с 2012 года.

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