Павел Колобков: РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА возвращается к своей деятельности.
«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения.
Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории и другими. Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», – заявил Колобков.
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