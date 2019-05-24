Павел Колобков: РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций Об этом он заявил агентству «Р-Спорт».

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА возвращается к своей деятельности.

«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения.

Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории и другими. Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», – заявил Колобков.