Более 30 российских спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении 33 спортсменов, в том числе 17 легкоатлетов.
Отмечается, что с июня 2017 по июнь 2019 года отдел расследований организации провел серию мероприятий, в результате которых были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии.
«В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Чувашии. Опрошено более 140 человек. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсмена», – говорится в заявлении РУСАДА.
Также сообщается, что открытие дел планируется в отношении 33 спортсменов, среди которых 3 представителя самбо, 5 – из велоспорта, два биатлониста, один – из спортивной гимнастики, по одному из бокса, вольной борьбы и лыжных гонок, а также 17 из легкой атлетики, и один спортсмен с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА, легкая атлетика).
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