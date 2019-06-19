Юрий Ганус: Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70 В одном из училищ Чувашии зафиксированы случаи использования запрещенных методов.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что по делу о допинге в Чувашской республике стало больше подозреваемых.

«Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70, – приводит ТАСС слова Гануса. – Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение».

Напомним, в понедельник стало известно о том, что по итогам расследования, которое велось с 2017 года, были зафиксированы случаи использования запрещенного метода в одном из училищ Чувашии.

Изначально РУСАДА планировало открыть дела в отношении 33 спортсменов из десяти видов спорта: легкая атлетика (17), велоспорт (5), самбо (3), биатлон (2), лыжные гонки (1), спортивная гимнастика (1), вольная борьба (1), бокс (1), спорт глухих и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (по 1).