Юрий Ганус: Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что по делу о допинге в Чувашской республике стало больше подозреваемых.
«Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70, – приводит ТАСС слова Гануса. – Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение».
Напомним, в понедельник стало известно о том, что по итогам расследования, которое велось с 2017 года, были зафиксированы случаи использования запрещенного метода в одном из училищ Чувашии.
Изначально РУСАДА планировало открыть дела в отношении 33 спортсменов из десяти видов спорта: легкая атлетика (17), велоспорт (5), самбо (3), биатлон (2), лыжные гонки (1), спортивная гимнастика (1), вольная борьба (1), бокс (1), спорт глухих и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (по 1).
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