Милан и Кортина-д'Ампеццо выбраны столицами зимних Олимпийских игр 2026 года

25-е зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии (6-22 февраля).
Это решение было объявлено на специальной сессии МОК в Лозанне (Швейцария).
В голосовании совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо победила заявку Стокгольма.
Швеция ни разу не принимала «белые» Олимпиады, но в Стокгольме проходили Игры-1912. В Италии зимние Игры проходили дважды – в 1956 (Кортина д'Ампеццо) и 2006 году (Турин).
Отметим, что на проведение соревнований претендовали Львов и Алма-Аты.
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