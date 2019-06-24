Милан и Кортина-д'Ампеццо выбраны столицами зимних Олимпийских игр 2026 года Спортивные журналисты едут в Италию.

25-е зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии (6-22 февраля).

Это решение было объявлено на специальной сессии МОК в Лозанне (Швейцария).

В голосовании совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо победила заявку Стокгольма.

Швеция ни разу не принимала «белые» Олимпиады, но в Стокгольме проходили Игры-1912. В Италии зимние Игры проходили дважды – в 1956 (Кортина д'Ампеццо) и 2006 году (Турин).

Отметим, что на проведение соревнований претендовали Львов и Алма-Аты.