21 июня стартовали II Европейские игры - Советский спорт
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25 июня 2019 16:29Олимпиада

21 июня стартовали II Европейские игры

Соревнования проходят в Минске с 21 по 30 июня.

Спортсмены из России борются за медали в 25 дисциплинах - таких, как самбо, легкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, пляжный футбол, акробатика, велоспорт, настольный теннис, дзюдо, прыжки на батуте, бадминтон, каратэ, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, пулевая и стендовая стрельба, греко-римская, вольная и женская борьба, аэробика, стрельба из лука, бокс.

“Европейские игры в Минске – это значимое событие в мире спорта, в котором примут участие атлеты из 50 стран. Нам очень важно, чтобы российские спортсмены выделялись не только своими громники победами, но и были модно и ярко экипированы, - говорит главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. - При разработке наша команда дизайнеров учитывала актуальные мировые fashion-тренды этого лета. Если меня спросить об любимых предметах, которые вошли в комплект экипировки, то это будут удлиненные ветровки на кулиске, спортивные костюмы, трикотажные платья для женщин и бриджи для мужчин, удобные сандалии на липучках и, конечно, солнцезащитные очки. Основные цвета коллекции - это цвета нашего флага: белый, синий, красный, а парадные костюмы выполнены в темно-синем варианте для мужчин и в бежевом для женщин. Для производства коллекции были использованы современные легкие и влаговыводящие материалы, чтобы спортсменам было комфортно в жару. Я обязательно поеду в Минск поддержать Команду России и буду болеть за наших атлетов и очень надеюсь, что им будет сопутствовать удача и они завоюют максимальное количество медалей ”.

2019-06-14 17

Источником вдохновения послужили советские плакаты на тему спорта и современный стрит-арт. Это стало продолжением темы, которую старт которой был дан в коллекции, созданной для Юношеских Олимпийских игр в Аргентине и заслужившей одобрение как молодых спортсменов, так и модных критиков. В крое и дизайне были учтены актуальные модные тенденции. Важным стилистическим элементом стали надписи, сделанные в стиле граффити. Каждый комплект экипировки включает в себя 56 единиц продукции для мужчин и 57 для женщин. Коллекция уже в продаже в розничных магазинах ZASPORT в Москве и Сочи, в pop-up store ZASPORT на территории Дома Болельщиков Команды России в Минске и в ближайшее время появится в интернет-магазине www.zasport.com.

Съемки лукбука коллекции прошли в павильоне “Космос” на ВДНХ, а главными героями стали легкоатлеты Александр Ефимов и Дмитрий Лопин, спортивные акробаты Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, которые будут бороться за медали на II Европейских Играх. Желаем нашей команде космических достижений и побед!

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